Presidente uruguaio destaca ampliação da cooperação bilateral em entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, concedeu uma entrevista exclusiva ao China Mídia Grupo (CMG) para o programa semanal “Falam, líderes”.

Orsi realizou uma visita oficial à China entre os dias 1º e 7 de fevereiro, liderando uma ampla comitiva. Esta foi a sua primeira viagem ao país asiático desde que assumiu a presidência, em março de 2025, tornando-se também o primeiro chefe de Estado latino-americano a visitar a China em 2026.

Durante a entrevista, Orsi ressaltou que, nos 38 anos de relações diplomáticas entre as nações, o objetivo de todos os presidentes uruguaios que visitaram o país foi o mesmo: consolidar a amizade bilateral. Ele destacou o crescimento da presença de empresários nas comitivas presidenciais como reflexo da expansão da parceria.

“Anos atrás, a cooperação entre o Uruguai e a China concentrava-se basicamente na exportação de produtos agrícolas, como carne bovina e soja. Hoje, as comitivas incluem representantes de áreas como indústria, pesquisa científica, academia e logística, além da crescente participação do setor de biotecnologia”, afirmou.

O líder uruguaio revelou que seu conhecimento sobre a sociedade chinesa e o conceito de governança do presidente Xi Jinping deve-se, em grande parte, aos diálogos com o ex-presidente José Mujica, que nutria profunda estima pelo líder chinês.

“Hoje, a tomada de decisões costuma valorizar demais os resultados imediatos. No entanto, devemos pensar como o presidente Xi Jinping: com visão de longo prazo e capacidade de conceber o desenvolvimento mundial”, declarou.

Na ocasião, Orsi reiterou que o Uruguai persiste no princípio de Uma só China e promove relações diplomáticas baseadas na paz, no diálogo e no respeito à soberania.

Fonte: CMG