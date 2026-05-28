Presidentes da China e da Áustria trocam felicitações pelos 55 anos de relações diplomáticas
CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, trocaram nesta quinta-feira (28) mensagens de felicitações pelo 55º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.
Xi Jinping destacou que, ao longo das últimas cinco décadas e meia, os laços entre China e Áustria mantiveram um desenvolvimento estável e saudável, apesar das transformações no cenário internacional. Ele lembrou que, em 2018, ambos decidiram estabelecer um novo posicionamento para a parceria estratégica amistosa sino-austríaca, abrindo uma nova fase para as relações bilaterais.
Segundo o presidente chinês, diante de um contexto global marcado por instabilidade e desafios, China e Áustria, como defensores da paz, do multilateralismo e do livre comércio, devem fortalecer a confiança mútua, ampliar a abertura e aprofundar a cooperação de benefícios recíprocos. Xi afirmou ainda que atribui grande importância ao relacionamento bilateral e se disse disposto a trabalhar com Van der Bellen para impulsionar a parceria a um novo patamar, contribuindo também para a paz e o desenvolvimento mundiais.
Alexander Van der Bellen, por sua vez, afirmou que a cooperação entre os dois países vem se aprofundando continuamente ao longo dos últimos 55 anos, com intercâmbios cada vez mais ativos em áreas como educação, pesquisa científica, cultura, economia e contatos interpessoais, consolidando os laços de amizade. O presidente austríaco ressaltou a importância de manter o diálogo, preservar a estabilidade e ampliar o entendimento mútuo no atual cenário internacional. Ele manifestou a expectativa de que Áustria e China continuem trabalhando juntos para promover o desenvolvimento contínuo das relações bilaterais.