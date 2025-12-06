Primeira rota aérea direta é lançada entre China e Argentina
Com mais de 20.000 quilômetros, a nova ligação quebrou o recorde do voo mais longo do mundo
CGTN – O voo MU745 da China Eastern Airlines aterrissou em Buenos Aires, capital da Argentina, na tarde de quinta-feira, marcando o lançamento oficial da primeira rota aérea direta entre a China e a Argentina, informou a companhia aérea.
O voo partiu do Aeroporto Internacional Pudong de Shanghai às 2h19 de quinta-feira (horário de Beijing), fez uma escala de duas horas em Auckland, na Nova Zelândia, e chegou ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, após um voo total de cerca de 25 horas e 30 minutos.
Com mais de 20.000 quilômetros, a nova ligação quebrou o recorde do voo mais longo do mundo.
A China Eastern Airlines planeja operar dois voos de ida e volta por semana, saindo de Shanghai nas segundas e quinta-feiras e retornando de Buenos Aires às terças e sexta-feiras.