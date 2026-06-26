Primeiro-ministro chinês participa de simpósio com representantes empresariais no Davos de Verão, no nordeste da China

CGTN – O primeiro-ministro chinês Li Qiang participou nesta quarta-feira de um simpósio com representantes empresariais internacionais na 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões, também conhecida como Davos de Verão, na cidade de Dalian, na Província de Liaoning, no nordeste da China.

Cerca de 150 representantes empresariais de mais de 30 países e regiões participaram do simpósio.

Após ouvir as intervenções dos representantes, Li observou que a abertura e a cooperação são uma tendência irreversível da atualidade e uma necessidade inerente para que os países ampliem seu desenvolvimento.

Não importa como o ambiente externo mude, a China continuará a seguir a tendência histórica de abertura e cooperação, a participar profundamente do comércio e dos investimentos internacionais e a promover a interconectividade e a integração do mercado chinês com o mercado internacional, disse Li.

A China vem compartilhando seu mercado interno com o resto do mundo e está disposta a importar mais produtos de qualidade de todos os países e a promover o desenvolvimento comercial equilibrado, afirmou ele.

A competitividade industrial da China não é sustentada por subsídios, mas decorre das vantagens abrangentes formadas por seu sistema industrial completo, seu mercado gigantesco e seu ecossistema de inovação sólido, bem como dos esforços de longo prazo e incansáveis das empresas, disse Li, acrescentando que os subsídios industriais do país cumprem rigorosamente as regras da OMC.

Li disse que a modernização do mercado, da indústria manufatureira e da infraestrutura chinesas criará mais espaço incremental, um ecossistema industrial mais eficiente e melhores condições gerais, oferecendo inúmeras oportunidades de investimento.

O governo chinês fará o possível para prestar serviços de qualidade às empresas globais, ampliar a abertura do setor de serviços e conceder tratamento nacional integral às empresas com investimento estrangeiro, disse Li.

Representantes do setor empresarial observaram no simpósio que, em meio às incertezas econômicas globais, a China é um parceiro confiável e de longo prazo, com conquistas notáveis na transição verde, na inovação tecnológica e em outros campos.

Eles expressaram otimismo quanto às perspectivas de desenvolvimento da China e seu compromisso em ampliar os investimentos no país e compartilhar as oportunidades do desenvolvimento de alta qualidade da China.

Fonte: Xinhua