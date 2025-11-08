Primeiro-ministro da Geórgia elogia resultados da CIIE
Kobakhidze enfatizou que aprofundar a parceria estratégica com a China constitui uma política externa fundamental para o país
CGTN – A 8ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) teve início em Shanghai na quarta-feira (5). Em uma entrevista exclusiva concedida ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, que está no país para o evento, descreveu sua visita à China como "simplesmente fantástica".
Participando do evento há oito anos consecutivos, a Geórgia é o país-tema desta edição. Kobakhidze convidou o público a visitar o pavilhão nacional da Geórgia para experimentar o que o país tem a oferecer. "Um dos maiores atrativos é nossa gastronomia. É possível degustar nossos vinhos georgianos e diversos outros produtos exclusivos", destacou.
O primeiro-ministro elogiou amplamente os resultados da CIIE, destacando que, como a primeira exposição nacional a nível de Estado no mundo focada em importações, o evento não só construiu uma plataforma aberta de compartilhamento global desde sua estreia em 2018, mas também tem impulsionado o crescimento econômico mundial.
Kobakhidze enfatizou que aprofundar a parceria estratégica com a China constitui uma política externa fundamental para o país. A colaboração bilateral já gerou resultados tangíveis, incluindo acordos de isensão de vistos e aprofundamento das relações econômico-comerciais. Acrescentou que a Geórgia aspira, por meio de sua vantajosa localização geográfica, tornar-se um parceiro crucial para a conectividade global da China.
O primeiro-ministro georgiano afirmou que o país se empenha em desempenhar um papel significativo na Iniciativa Cinturão e Rota. Aproveitando sua posição geográfica estratégica que une o Oriente e Ocidente, a Geórgia está determinada a consolidar sua posição como uma ponte continental e hub de conexão na Eurásia.
Em entrevista, o primeiro-ministro Kobakhidze reiterou diversas vezes que a China é um parceiro comercial crucial para a Geórgia, destacando que a elevada abertura do mercado chinês criou oportunidades significativas para o desenvolvimento de seu país.
O líder ressaltou ainda que a China não é apenas um modelo de modernização, mas também um exemplo de defesa da paz mundial e de participação justa nos assuntos globais. Esta postura responsável, afirmou, tem conquistado amplo respeito e elevado reconhecimento da comunidade internacional.
Fonte: CMG