Publicado segundo volume de livro sobre visitas de Xi a casas de cidadãos

Beijing, 22 fev (Xinhua) – O segundo volume de um livro sobre as interações entre Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, e cidadãos comuns, durante suas visitas de inspeção pelo país foi publicado pela Editora de Mulheres da China.

O segundo volume narra vividamente as histórias das visitas de Xi a casas de diversas pessoas e suas conversas com as mesmas sobre as subsistências delas por meio de 32 entrevistas com famílias, aldeias e comunidades.

O livro foi compilado pela Federação Nacional de Mulheres da China.