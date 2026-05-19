Putin diz que relações entre Rússia e China atingem "nível verdadeiramente sem precedentes"

Moscou, 19 mai (Xinhua) – As relações entre a Rússia e a China alcançaram "um nível verdadeiramente sem precedentes", afirmou o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, em um discurso por vídeo proferido antes de sua visita de Estado à China.

O presidente observou que "as visitas mútuas regulares e as conversas do mais alto nível entre a Rússia e a China são uma parte importante e integrante de nossos esforços conjuntos para promover as relações em todos os aspectos entre nossos dois países e liberar seu potencial verdadeiramente ilimitado".

A natureza especial das relações entre a Rússia e a China se reflete na atmosfera de compreensão e confiança mútuas, no compromisso de buscar uma cooperação equitativa e mutuamente benéfica, na condução de um diálogo respeitoso e no apoio mútuo em questões que afetam os interesses fundamentais de ambos os países, incluindo a proteção da soberania e da unidade estatal, disse ele.

Putin observou que, há 25 anos, a Rússia e a China assinaram o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável, que estabeleceu uma base sólida para uma relação genuinamente estratégica e uma parceria abrangente em benefício dos dois países e dos dois povos.

A Rússia e a China estão expandindo ativamente seus contatos nas áreas política e econômica e em outros campos, ao mesmo tempo que ampliam os intercâmbios humanitários e incentivam a interação entre as pessoas, apontou Putin.

"Juntos, estamos fazendo tudo o que é possível para aprofundar ainda mais a colaboração bilateral e promover o desenvolvimento abrangente de nossos países", afirmou Putin, observando que essas questões definirão a agenda das próximas conversações em Beijing.

Putin acrescentou que aprecia profundamente o compromisso do presidente chinês Xi Jinping com a cooperação de longo prazo com a Rússia. "Estou convencido de que nossos laços calorosos e amigáveis nos permitem traçar os planos mais ousados para o futuro e concretizá-los", acrescentou.

O comércio entre a Rússia e a China continua a crescer, tendo há muito ultrapassado a marca de US$ 200 bilhões, com as transações mútuas agora realizadas quase inteiramente em rublo e yuan, disse Putin.

Iniciativas importantes estão em andamento em áreas-chave da cooperação bilateral, observou Putin. Após o sucesso dos Anos da Cultura Rússia-China, os Anos da Educação Rússia-China foram lançados em janeiro, marcando a 10ª edição desses projetos bilaterais na área humanitária.

Putin afirmou que a Rússia valoriza muito a história de séculos da China e suas conquistas nas áreas da cultura, arte e ciência. "Estamos interessados em aproximar nossos povos, promover ainda mais a compreensão mútua e abraçar todos os aspectos positivos oferecidos pelas ricas tradições e pelo rico patrimônio dos dois países."

Ele também saudou a introdução de um regime de isenção mútua de visto entre os dois países, afirmando que a medida facilita maiores intercâmbios comerciais e turísticos, ao mesmo tempo que aproveita novas oportunidades para a comunicação e os contatos pessoais entre cidadãos russos e chineses.

Putin destacou que a estreita relação estratégica entre a Rússia e a China desempenha um papel importante e estabilizador em nível global. "Sem nos aliar contra ninguém, buscamos a paz e a prosperidade universal."

"É com esse espírito que Moscou e Beijing agem de maneira coordenada para defender o direito internacional e as disposições da Carta das Nações Unidas em sua totalidade, integridade e interconectividade", disse Putin.

"Apoiamos a cooperação ativa por meio da ONU, da Organização de Cooperação de Shanghai, do BRICS e de outras entidades multilaterais, contribuindo substancialmente para a resolução de desafios globais e regionais urgentes", acrescentou.

"Estou confiante de que, juntos, continuaremos a fazer todo o possível para aprofundar a parceria e as relações de boa vizinhança Rússia-China, em prol do desenvolvimento dinâmico de nossos dois países e do bem-estar de nossos povos, no interesse de manter a segurança e a estabilidade globais", disse Putin.

Putin fará uma visita de Estado à China de 19 a 20 de maio a convite de Xi.