Putin, Lula e outros chefes de Estado enviam saudações pelo Ano Novo Chinês

CGTN – Recentemente, diversos chefes de Estado e dirigentes de organizações internacionais enviaram mensagens — por telefone ou carta — ao presidente da China, Xi Jinping, para felicitar o povo chinês pela chegada do Ano Novo Chinês.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou as saudações mais sinceras ao presidente chinês, afirmando que, no último ano, a parceria estratégica de coordenação China-Rússia na nova era manteve bom ritmo de desenvolvimento e alcançou resultados frutíferos. Projetos de cooperação importantes avançaram de forma estável. Os dois países implementaram a isenção mútua de vistos, realizaram com sucesso os Anos de Cultura Rússia-China e, em 2026, darão início conjunto ao "Ano de Educação Rússia-China". Ele desejou ao povo chinês felicidade, saúde, paz e sucesso em todos os aspectos.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desejou que os povos dos dois países prosperem e desfrutem de paz e bem-estar no Ano do Cavalo. O Brasil manifestou disposição de continuar ampliando a cooperação com a China e, de mãos dadas, construir uma comunidade Brasil-China de futuro compartilhado, em busca de um mundo mais justo e mais sustentável.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que seu país sempre considera a China um parceiro fundamental e que seguirá promovendo, com firmeza, a parceria estratégica abrangente na nova era, reforçando a cooperação, promovendo a prosperidade comum e contribuindo positivamente para a paz e o desenvolvimento globais.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, divulgou uma mensagem em vídeo. Ele disse que o cavalo simboliza energia, sucesso e coragem para avançar — qualidades das quais o mundo necessita com urgência. Ele agradeceu à China e ao povo chinês pelo forte apoio ao multilateralismo e à solidariedade global e expressou expectativa de trabalhar com todas as partes para construir um futuro mais seguro e inclusivo.