Qingdao reúne multinacionais e destaca nova fase da cooperação com a China

CGTN – A 7ª Cúpula de Multinacionais de Qingdao foi realizada de 15 a 17 de junho, na cidade costeira de Qingdao, província de Shandong, no leste da China.

Com o tema “Unindo Forças para um Novo Futuro durante o 15º Plano Quinquenal”, o evento reuniu executivos de grandes empresas globais, que buscam aproveitar as oportunidades abertas pelo desenvolvimento da China neste período para aprofundar a integração industrial e a inovação colaborativa.

Gregor Idekeit, vice-presidente da empresa alemã de máquinas agrícolas Claas e diretor financeiro para a China, afirmou que os equipamentos da companhia vêm incorporando cada vez mais componentes eletrônicos e avançando em direção à inteligência. “Continuaremos desenvolvendo e introduzindo máquinas agrícolas de alto padrão no mercado chinês”, disse.

Com base no vasto mercado chinês, em seu sistema industrial completo e em amplos recursos de inovação e aplicação, um crescente número de empresas estrangeiras tem ampliado seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento no país, promovendo a inovação em parceria com companhias locais.

Klemens Brunner, gerente-geral do segmento de semicondutores, eletrônicos e aplicações industriais do Grupo Heraeus, da Alemanha, destacou que a China se desenvolve em ritmo acelerado e já ocupa posição de liderança em diversos setores, como robótica, veículos elétricos e semicondutores, o que estimula a empresa a intensificar suas atividades de inovação no país.

Com a ampliação contínua da abertura do setor de serviços, a edição deste ano da cúpula atraiu um número maior de empresas multinacionais dessa área. Entre os destaques, a Weta Workshop, estúdio neozelandês de efeitos especiais cinematográficos conhecido mundialmente por produções como O Senhor dos Anéis e Avatar, participou pela primeira vez do evento.

Richard Taylor, cofundador e diretor-executivo da Weta Workshop, anunciou que a empresa está cooperando com duas companhias chinesas no desenvolvimento conjunto de propriedades intelectuais originais, com equipes locais, visando levar esses conteúdos ao mercado internacional.

Fonte: CMG