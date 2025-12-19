CGTN – A partir desta quinta-feira (18), entra em funcionamento a operação alfandegária especial no Porto de Livre Comércio (FTP, na sigla em inglês) de Hainan, ilha localizada no sul da China.

A data de 18 de dezembro para a operação aduaneira especial possui um significado simbólico: nesta mesma data do ano de 1978 foi inaugurada a 3ª Sessão Plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), evento que deu início à reforma e à abertura da China. Hoje, 47 anos depois, em um contexto de crescente tendência do unilateralismo e protecionismo, a operação aduaneira especial do FTP de Hainan se tornou mais um marco importante no processo de reforma e abertura da China.

Atualmente, o FTP representa a forma de abertura do nível mais alto no mundo. Quais mudanças ocorrerão após a operação alfandegária especial do FTP de Hainan? Sang Baichuan, diretor do Instituto de Economia Internacional da Universidade de Negócios Internacionais e Economia, disse que a operação causará uma melhoria na liberalização e facilitação do comércio e do investimento. O número de mercadorias com tarifa zero e a variedade de produtos importados aumentarão significativamente, enquanto os custos de importação cairão, o que será altamente atrativo para investidores de todos os países.

Por exemplo, as empresas registradas na Ilha de Hainan pagarão apenas 15% de imposto de renda até 2027. A lista de categorias de mercadorias isentas de impostos aumentará de 1.900 para 6.600, e a proporção de todos os produtos isentos de impostos aumentará de 21% para 74%. Após o funcionamento da operação aduaneira, a entrada e a saída do fluxo de pessoas, mercadorias, dados e capital também será mais conveniente.

Os turistas também se beneficiarão da operação aduaneira especial do FTP de Hainan. A política de isenção de impostos, combinada com o acesso sem visto para cidadãos de 86 países, está tornando Hainan um centro internacional de consumo e turismo.

A medida também promoverá fortemente a globalização econômica. Situada em um ponto de ligação dos oceanos Pacífico e Índico, a ilha de Hainan possui uma grande vantagem geográfica. As empresas que investem aqui podem ter sua base em Hainan, enquanto estão voltadas para toda a China e região da Ásia-Pacífico.

Para o FTP de Hainan, a operação aduaneira especial marca um novo começo. A recente reunião central de trabalho econômico colocou o avanço da construção do FTP de Hainan como uma tarefa fundamental para a consolidação da abertura no próximo ano. Estima-se que o FTP de Hainan expanda continuamente suas áreas abertas, aprimore o sistema institucional e de políticas e se esforce para se tornar um centro crucial de conexão entre os mercados nacional e internacional.

Fonte: CMG