Qual é o segredo da “sensação de segurança na China” que está conquistando o mundo?

CGTN – Um vlogueiro britânico na China recentemente fez uma experiência ousada. Deixou um notebook em cima da mesa de um café movimentado e saiu. Ao retornar, uma hora depois, encontrou o computador intacto. O vlogueiro não conseguiu conter a surpresa com um “Inacreditável!” para a câmera.

O termo “sensação de segurança na China” viralizou nas plataformas de mídias sociais no exterior. Um internauta estrangeiro comentou: “Quando cheguei à China, tinha medo de passar por algum perigo. Acabei descobrindo que o maior perigo era engordar com tanta comida deliciosa!”

Atualmente, a China é um dos países com as menores taxas de homicídio e de criminalidade do mundo, além de registrar o menor número de incidentes envolvendo armas e explosivos. O Relatório Global de Segurança de 2025 do instituto estadunidense Gallup mostra que a sensação de segurança dos cidadãos chineses e a classificação no Índice de Lei e Ordem superam em muito as das grandes potências ocidentais.

A “sensação de segurança ao estilo chinês” se manifesta, em primeiro lugar, na boa ordem pública. Ao longo dos anos, seja por meio da erradicação de gangues e do combate a fraudes de telecomunicações, ou da proteção do bem-estar da população por meio do Código Civil, a China construiu uma sólida base de segurança amparada pela lei.

A modernização chinesa é uma modernização voltada para a prosperidade comum de todo o povo. Em 2025, a renda disponível per capita dos residentes chineses aumentou 5% em relação ao ano anterior, em sincronia com o crescimento econômico. A China também estabeleceu os maiores sistemas de educação, seguridade social e saúde pública do mundo.

O desenvolvimento da modernização chinesa tem promovido a elevação contínua do nível de civilidade social, injetando a força da civilização na “sensação de segurança ao estilo chinês”. Como disse um britânico, depois de chegar à China, ele reaprendeu a “confiar”, e essa tranquilidade de não precisar estar sempre na defensiva é excepcionalmente preciosa.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Gabriela Nascimento

Fonte: CMG