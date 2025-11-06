Relações China-Coreia do Sul ganham novo capítulo após visita de Xi Jinping

CGTN – Na noite de 1º de novembro, horário local, o presidente chinês, Xi Jinping, retornou a Beijing após concluir sua participação na 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC e visita de Estado à Coreia do Sul. Essa viagem marcou a primeira visita de Xi Jinping ao país vizinho em 11 anos e também o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde a posse do presidente sul-coreano Lee Jae-myung. Um dos resultados significativos da visita residiu na reafirmação da parceria estratégica de cooperação entre a China e a Coreia do Sul.

Como vizinhos e parceiros importantes, os dois países têm promovido ativamente intercâmbios e cooperações em diversas áreas desde o estabelecimento dos laços diplomáticos em 1992, alcançando a promoção do desenvolvimento mútuo. Em 2008, o relacionamento foi elevado para uma parceria cooperativa estratégica.

Até 2024, o comércio bilateral aumentou mais de 60 vezes em comparação com o início das relações diplomáticas. A China tem sido o maior parceiro comercial da Coreia do Sul por 21 anos consecutivos, enquanto o país vizinho é o segundo maior parceiro comercial chinês. Ao longo dos últimos 33 anos, o intercâmbio entre os dois Estados vem produzindo resultados frutíferos e também resistindo a tempestades.

Em junho deste ano, após a formação do novo governo sul-coreano, Xi Jinping conversou com seu homólogo Lee Jae-myung, por telefone, inaugurando um novo capítulo no relacionamento sino-sul-coreano. Na viagem recente, a Coreia do Sul recebeu o líder chinês com cerimônias calorosas e as mais altas honras.

Como os dois países podem avançar para criar um novo elo no atual cenário? O presidente Xi Jinping formulou quatro sugestões. Ele destacou a importância de fortalecer a comunicação estratégica e consolidar a base da confiança mútua, aprofundar a cooperação com benefícios recíprocos e fortalecer os laços de interesses comuns, aprimorar a amizade mútua e promover a conectividade entre os povos, bem como intensificar a coordenação em assuntos multilaterais e promover conjuntamente o desenvolvimento pacífico.

Este ano marca o 10º aniversário da assinatura do Acordo de Livre Comércio China-Coreia do Sul. Agora, está em andamento acelerado a segunda fase das negociações. Aliada ao potencial de cooperação em áreas emergentes como inteligência artificial, biofarmacêutica, indústrias verdes e economia prateada, a cooperação econômica e comercial entre os dois lados deverá mostrar um potencial ainda maior no futuro.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG