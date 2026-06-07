Salão temático “Marés e Vozes” do CMG é realizado em Sanya, no sul da China

CGTN – O salão temático “Marés e Vozes”, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi realizado nesta sexta-feira (5) em Sanya, na província de Hainan, no sul da China.

Peritos chineses e estrangeiros, que integram o Comitê de Especialistas em Estudos do Mar do Sul da China do CMG, tiveram conversas aprofundadas sobre a governança do Mar do Sul, a cooperação e a segurança regional, entre outros temas. No evento, os profissionais apelaram por construção de consensos e eliminação de interferências, para defender a paz e promover a prosperidade regional.

Os participantes acreditam que, apesar de a situação no Mar do Sul da China ser estável em geral, a ingerência de forças externas continua sendo o maior fator de risco para a segurança regional. Segundo os peritos, as recentes ações perigosas na segurança militar por parte de algumas forças externas, junto com seu conluio militar com as Filipinas, constituem uma grave ameaça à ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial e merecem alta vigilância dos países da região.

O pesquisador do Instituto do Desenvolvimento Pacífico da Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS), Yang Xiao, afirmou que, enquanto nações extrarregionais incitam confrontos, a China e os países da região se dedicam à cooperação pragmática, na expectativa de impulsionar a segurança por meio do desenvolvimento, o que constitui o fundamento estabilizador do Mar do Sul da China.

Fonte: CMG