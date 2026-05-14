Salvaguardar paz e estabilidade através do Estreito de Taiwan é o maior denominador comum entre China e EUA, diz Xi Jinping

CGTN – Salvaguardar a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan é o maior denominador comum entre a China e os Estados Unidos, disse o presidente chinês Xi Jinping nesta quinta-feira durante conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Beijing.

Observando que a questão de Taiwan é o tema mais importante nas relações China-EUA, Xi Jinping disse a Trump que, se for tratada adequadamente, a relação bilateral desfrutará de estabilidade geral.

Caso contrário, os dois países terão confrontos e até conflitos, colocando toda a relação em grande perigo, disse Xi Jinping, enfatizando que a "independência de Taiwan" e a paz através do Estreito são tão irreconciliáveis quanto fogo e água.

Fonte: Xinhua