CGTN – Recentemente, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, declarou durante um debate parlamentar que caso haja incidente em Taiwan, o Japão poderia enfrentar uma “crise de sobrevivência” e permitiu que as Forças de Autodefesa exercerão seu direito de autodefesa coletiva. Esta é a primeira vez em 80 anos, desde a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, que um líder japonês expressa publicamente ambições de intervir militarmente na questão de Taiwan.

No dia 13, o vice-ministro das Relações Exteriores da China convocou o embaixador japonês na China, enfatizando que qualquer um que ousar interferir na causa da reunificação da China de qualquer forma, sofrerá um duro golpe. A China insta mais uma vez o Japão a refletir profundamente sobre seus crimes históricos, a corrigir imediatamente seus erros, a retratar-se de suas declarações ​​e a não prosseguir pelo caminho errado. Caso contrário, o Japão arcará com todas as consequências.

Este ano marca o 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Mundial Antifascista, bem como o 80º aniversário da recuperação de Taiwan. Neste ano histórico tão especial, Sanae Takaichi, como primeira-ministra do Japão, em vez de refletir profundamente sobre seus crimes de guerra, tentou intervir militarmente na situação do Estreito de Taiwan. Há todos os motivos para questionar se o governo japonês continuará a honrar seu compromisso com o desenvolvimento pacífico.

No Japão, as declarações provocativas de Sanae Takaichi sobre Taiwan também geraram ampla condenação. Políticos japoneses, incluindo os ex-primeiros-ministros Yukio Hatoyama, Shigeru Ishiba e Yoshihiko Noda, a criticaram.

Sanae Takaichi é uma conhecida representante das forças conservadoras de direita na política japonesa, tendo visitado repetidamente o Santuário Yasukuni, negado o histórico de agressão estrangeira do Japão e adotado uma postura dura em questões de segurança. Observou-se que, em seu primeiro discurso político no final de outubro, Takaichi declarou a realização ainda neste ano da meta de atingir a 2% do PIB os gastos de defesa nacional, originalmente prevista para 2027. Alguns comentaristas acreditam que as posições políticas de Takaichi sobre segurança e diplomacia demonstram um caráter distintamente duro e conservador.

Existe há muito tempo no palco político do Japão pós-guerra uma força conservadora de extrema-direita que tenta reviver o militarismo. Eles buscam contornar as restrições da constituição pacifista e alcançar o chamado objetivo da "normalização nacional". Recentemente, em relação à possibilidade de o Japão adquirir submarinos nucleares, o Secretário-Gabinete, Minoru Kihara, afirmou que nenhuma opção estava descartada, e o ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, indicou que a aquisição de submarinos nucleares deveria ser seriamente considerada.

A forma como o Japão encara a história e a questão de Taiwan põe à prova a consciência de seus líderes e é crucial para a direção fundamental das suas relações com a China. Há oitenta anos, o povo chinês derrotou os invasores japoneses, pondo fim à ocupação de Taiwan pelo Japão. Advertimos solenemente a liderança japonesa para que cumpra rigorosamente as disposições claras dos quatro documentos políticos China-Japão referentes aos assuntos históricos e de Taiwan, retire as declarações provocativas sobre Taiwan, tome medidas para eliminar os impactos negativos e conquiste a confiança dos outros por meio de ações concretas. Se o Japão se atrever a agir de forma imprudente, acabará se ferindo gravemente!