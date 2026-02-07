Secretário-geral da Liga dos Estados Árabes concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – As relações entre a China e os países árabes atravessam milênios e seguem se renovando ao longo do tempo. O ano de 2026 marca os 70 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o mundo árabe. O secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Ao comentar a cooperação sino-árabe, o secretário-geral ressaltou que a China mantém uma postura consistente de não interferência nos assuntos internos de outros países e jamais impõe exigências unilaterais em suas parcerias. Para ele, a relação é baseada na igualdade, na amizade e na cooperação, que são características centrais do relacionamento entre a China e os países árabes.

Sobre a amizade sino-árabe, Aboul Gheit a descreveu como sólida, marcada por uma cooperação estreita e com perspectivas promissoras. Ele enfatizou que o futuro da cooperação entre os dois lados é amplo e repleto de oportunidades.

Em relação à realização da segunda Cúpula China-Estados Árabes, prevista para 2026, Aboul Gheit manifestou sua expectativa de que o encontro ocorra com êxito e conte com a presença do maior número possível de líderes árabes. Ele também expressou o desejo de que a cooperação entre as duas partes, tanto no campo econômico quanto no político, avance de forma sustentável e de longo prazo.

Segundo Aboul Gheit, o presidente chinês, Xi Jinping, é um verdadeiro amigo e simboliza uma China que avança de maneira estável. De acordo com o secretário-geral, os países árabes apoiam as iniciativas propostas pelo presidente chinês e mantêm uma cooperação estreita com a China. Ele acrescentou que o mundo árabe valoriza as propostas de cooperação apresentadas por Beijing e está disposto a trabalhar lado a lado com a China para promover a implementação bem-sucedida dessas iniciativas.

Fonte: CMG