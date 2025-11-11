Segundo acadêmico de Singapura, planos quinquenais da China provaram ser eficazes

CGTN – Durante a 8ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), Kishore Mahbubani, acadêmico distinto do Instituto de Estudos Asiáticos da Universidade Nacional de Singapura, concedeu uma entrevista à CCTV News. Ao comentar os resultados das recentes negociações econômicas e comerciais entre a China e os Estados Unidos, Mahbubani afirmou que o mundo inteiro respirou aliviado, pois os dois países, pelo menos por enquanto, deixaram de adotar novas medidas de confronto mútuo. Segundo ele, essa é uma notícia reconfortante para toda a comunidade internacional.

Mahbubani destacou ainda que a China é o único país do mundo a sediar uma exposição dedicada exclusivamente à importação, o que, em sua opinião, é uma iniciativa positiva e de grande importância. Observou ainda que muitos países estão comprometidos em fortalecer o sistema global de comércio, o que representa um sinal extremamente encorajador.

Sobre o impacto global dos planos quinquenais chineses, Mahbubani ressaltou que a China demonstrou a eficácia desse modelo de planejamento, o qual tem impulsionado seu papel na manufatura mundial. “Em 2000, a participação da China na produção industrial global era de apenas 5%, porém, essa proporção deverá se aproximar de 45% em 2030”, acrescentou.

Fonte: CMG