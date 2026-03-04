Sessão anual da APN será realizada de 5 a 12 de março

CGTN – A Assembleia Popular Nacional (APN), legislatura nacional da China, realizará sua sessão anual de 5 a 12 de março em Beijing, informou nesta quarta-feira (3) o porta-voz da sessão, Lou Qinjian.

Em coletiva de imprensa, Lou detalhou que a quarta sessão da 14ª APN começará na manhã de quinta-feira e terminará na tarde de 12 de março. Durante os oito dias de sessão, estão previstas três reuniões plenárias.

Segundo Lou, a agenda da sessão anual da APN inclui 11 itens, entre eles: deliberar o relatório sobre o trabalho do governo; analisar o projeto de esboço do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) de desenvolvimento econômico e social nacional; examinar o relatório de implementação do plano de desenvolvimento econômico e social de 2025 e o projeto do plano de 2026; e deliberar os relatórios de trabalho do Comitê Permanente da APN, do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular.

Durante a sessão deste ano, estão previstas três coletivas de imprensa, com foco em economia, bem-estar da população e política externa. Também serão realizadas três rodadas de entrevistas no “corredor de delegados” e outras três no “corredor de ministros”.

