Shanghai sedia 2ª reunião de altos funcionários da APEC

CGTN – A metrópole de Shanghai sediou nos dias 18 e 19 deste mês a 2ª reunião de altos funcionários da APEC.

O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, discursou na cerimônia de abertura. Ele afirmou que a declaração do presidente chinês, Xi Jinping, de que a China acompanhará as tendências da época, ouvirá as vozes de todos os membros e trabalhará com as demais partes para construir uma comunidade Ásia-Pacífico injetou novo impulso à paz e ao desenvolvimento da região e do mundo, além de apontar o caminho para a cooperação durante o Ano da China na APEC.

Segundo Ma Zhaoxu, a China terá como foco o tema da APEC “Construindo uma Comunidade Ásia-Pacífico para a Prosperidade Comum” e, com base na Declaração de Shenzhen dos Líderes da APEC, promoverá os quatro pilares da cooperação: comércio, conectividade, inovação e desenvolvimento.

Antes da reunião, os comitês e grupos de trabalho da APEC realizaram cerca de 40 reuniões entre os dias 11 e 17 de maio, abrangendo áreas como comércio e investimento, cooperação econômica e tecnológica, mulheres, telecomunicações e segurança alimentar.