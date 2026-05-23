Simpósio sobre os 75 anos da libertação pacífica de Xizang é realizado em Lhasa

CGTN – Um simpósio acadêmico internacional sobre os êxitos e as experiências de desenvolvimento de 75 anos após a libertação pacífica de Xizang (Tibete) foi realizado no dia 23 em Lhasa.

Os convidados trocaram opiniões sobre o desenvolvimento econômico de alta qualidade, o desenvolvimento da causa dos direitos humanos e a construção de Xizang.

O especialista britânico, Michael Alan Crook, disse que cem anos atrás, seus avós maternos só podiam entrar em Xizang a pé ou usando mulas e cavalos. Hoje em dia, ele viu que a região já possui uma rede de transporte tridimensional que facilita a entrada e a saída de mercadorias e beneficia a população local.

O professor da Universidade de Estudos Internacionais de Shanghai e especialista suíço, Dominik Pietzcker, disse que antes da libertação pacífica, a taxa de analfabetismo em Xizang atingia 95%. Hoje, a educação, a saúde e a infraestrutura alcançaram um progresso notável, revertendo completamente o estado de atraso, acrescentou.

Fonte: CMG