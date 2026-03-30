Subfórum sobre Mar do Sul da China aponta riscos à estabilidade marítima regional e internacional

CGTN – O subfórum sobre o Mar do Sul da China e o diálogo de mesa redonda “Nosso lar compartilhado” foram realizados de sexta (27) a sábado (28) no Fórum de Boao para a Ásia, na província de Hainan, no sul do país. Os eventos foram co-organizados pelo Grupo de Mídia da China (CMG), pelo Instituto Nacional de Estudos do Mar do Sul da China e pelo Centro Huayang para Cooperação Marítima e Governança Oceânica.

O diálogo de mesa redonda “Nosso lar compartilhado” contou com a participação presencial e online de mais de dez especialistas da China, do Reino Unido, da Indonésia, da Malásia, das Filipinas e de Singapura, que abordaram os desafios que a humanidade está encarando, seu enfrentamento e futuro da governança oceânica, da defesa da segurança marítima e do desenvolvimento da economia azul.

Com a expansão contínua dos conflitos geopolíticos globais, os convidados testemunharam um transbordamento dessas crises para setores como a segurança e a governança marítima, o que coloca a estabilidade marítima regional e a ordem marítima internacional sob novas ameaças. Os especialistas acreditam que, no atual contexto, o conceito da comunidade de futuro compartilhado no mar ganha relevância por sua importância nesses tempos turbulentos e seu significado prático.

Fonte: CMG