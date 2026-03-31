Tecnologias chinesas de ponta inspiram e revelam oportunidades

CGTN – Óculos de realidade aumentada, robôs humanoides, robôs de estimação…esses são alguns dos mais de 560 resultados de pesquisa tecnológica de ponta apresentados durante o Fórum de Zhongguancun, que ocorreu entre os dias 25 e 29 de março, em Beijing. Quais oportunidades na China foram percebidas pelos convidados estrangeiros presentes neste evento cheio de inovação tecnológica?

O 15º Plano Quinquenal representa um grande passo à frente, com uma sólida base científica e tecnológica em áreas como a criação de novos produtos de qualidade que utilizam inteligência artificial, permitindo o avanço da robótica nas fábricas e o aumento da produtividade, mas também a criação de novas oportunidades para veículos elétricos e a inovação, disse o diretor do Gabinete Regional de Ciência da UNESCO para a Ásia e o Pacífico, Shahbaz Khan.

Para o diretor executivo da Câmara de Comércio China-Suíça, Guillaume Joyet, o plano quinquenal apresentará três grandes mudanças em termos de tecnologia: a alta qualidade, a transição verde e a pesquisa e desenvolvimento.

Hans d'Orville, presidente do Comitê Consultivo do Centro Internacional para a Criatividade e o Desenvolvimento Sustentável, sob os auspícios da UNESCO, afirmou que a China está empenhada em tornar-se uma superpotência no domínio da IA. A vantagem é que já dispõe de ferramentas de IA muito bem desenvolvidas, capazes de criar produtos de alta qualidade que podem ser lançados no mercado.

“Penso que, à medida que a China se torna um país cada vez mais orientado para a inovação, a sua experiência pode proporcionar lições valiosas para muitos países do Sul Global. Agora que veem a China e a sua experiência no domínio da inteligência artificial, acreditam que não precisam dispor de todos esses chips da NVIDIA, extremamente caros, nem realizar os habituais investimentos de milhares de milhões de dólares. Existe uma oportunidade para entrarem no mercado da IA”, comentou Denis Simon, presidente da Aliança de Organizações de Talentos Globais.