      Trailer e produtos culturais da Gala do Festival da Primavera brilham em Luxemburgo

      O local fervilhava com animação, atraindo uma multidão de moradores que se uniram para sentir a atmosfera alegre e o charme único da festividade chinesa

      Trailer e produtos culturais da Gala do Festival da Primavera brilham em Luxemburgo (Foto: CGTN)

      CGTN – O trailer e os produtos culturais da Gala do Festival da Primavera 2026 produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG) foram exibidos nesse sábado (31) nas grandiosas celebrações do Festival da Primavera no centro de Luxemburgo.

      O local fervilhava com animação, atraindo uma multidão de moradores que se uniram para sentir a atmosfera alegre e o charme único da festividade chinesa.

      A estudante universitária local Vedette disse ao repórter que os efeitos visuais da Gala são impressionantes e fundem com maestria tecnologia e história.

      Já Anna Darlan-Jolant, gerente da Aliança Comercial da Cidade de Luxemburgo, destacou que as celebrações trouxeram nova energia ao distrito comercial, expondo mais residentes à cultura chinesa de maneira descontraída e alegre.

      Fonte: CMG

