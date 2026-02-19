Transmissão da Gala do Festival da Primavera bate novos recordes

CGTN – Até as 19h desta terça-feira (17), a Gala do Festival da Primavera bateu vários recordes históricos em transmissões, alcançando avanços em termos de alcance e influência.

O CMG transmitiu e reportou o programa em 85 idiomas, três a mais do que no ano passado.

A atividade interativa da gala “Pintar o Cavalo no Ano de Cavalo” alcançou 504 milhões de visualizações globais, gerando 128 vídeos virais, cada um com mais de um milhão de visualizações. As transmissões ao vivo e sob demanda nas redes sociais internacionais da CCTV acumularam 131 milhões de reproduções, um aumento de 31,45% em relação ao ano passado.

A CNN (Cable News Network) dos Estados Unidos vem promovendo continuamente o evento por meio do canal CNN EUA, do canal internacional América do Norte, do canal internacional Europa/Oriente Médio/África, do canal internacional Ásia-Pacífico, do canal CNN FAST, bem como em seu site oficial e por aplicativos. O CMG lançou em parceria com a CNN uma seção especial sobre a cerimônia de gala e a cultura do Ano Novo Chinês, incorporando pela primeira vez um módulo interativo para interpretar a temática da cerimônia e a cultura dos signos do zodíaco chinês.

O Canal Público Regional da Colômbia transmitiu ao vivo pela primeira vez o evento. O Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicação do país sul-americano, em conjunto com sete canais de TV pública regionais, retransmitiu o evento.

Até 17 de fevereiro, os vídeos relacionados ao programa foram retransmitidos e divulgados 2.366 vezes por 588 emissoras de televisão e plataformas de novas mídias de 108 países e regiões, incluindo CNN, ABC e CBS, dos Estados Unidos, BBC, do Reino Unido, France 24, Berlin TV, RAI, da Itália, CTV, do Canadá, VGTRK, da Rússia, La Sexta, da Espanha, Magyar Televízió, da Hungria, Nippon TV, do Japão, KBS, da Coreia do Sul, WION, da Índia, SBS, da Austrália, Foro TV, do México, Bandeirantes, do Brasil, Televen, da Venezuela e Ghana Broadcasting Corporation. Comparados com o mesmo período do ano passado, o número de países e regiões alcançados, o número de transmissões feitas pela mídia estrangeira e a duração total de exibição aumentaram, respectivamente, 29%, 13% e 67%. Dentre eles, os meios de comunicação dos Estados Unidos e da Europa representaram 56% do total de mídias e 44% do total de transmissões.