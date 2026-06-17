Três palavras-chave para entender o balanço econômico da China em maio

CGTN – Os dados econômicos da China referentes aos primeiros cinco meses deste ano foram divulgados na segunda-feira (16). Os principais indicadores, como indústria e comércio exterior, registraram crescimento significativo, com a economia mantendo um desempenho geral estável e com foco crescente em inovação e qualidade.

Ao analisar o balanço de forma mais detalhada, três palavras se destacam: “estabilidade”,“inovação” e “resiliência”.

De janeiro a maio, a indústria de alta tecnologia foi o principal motor do crescimento industrial. O valor agregado das empresas industriais de grande porte registrou alta de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, o investimento em infraestrutura manteve trajetória de crescimento, reforçando as características de uma economia com base sólida e amplo mercado interno.

Como a segunda maior economia do mundo, a estabilidade da da China contribui para oferecer ao cenário global uma importante âncora de previsibilidade e desenvolvimento de longo prazo.

No campo dos motores de crescimento, as novas forças produtivas de qualidade vêm acelerando a criação de novos vetores de expansão econômica. Entre janeiro e maio, a indústria de alta tecnologia respondeu por quase 40% do crescimento industrial, enquanto a manufatura de equipamentos contribuiu com cerca de 60%, assumindo papel de destaque. O forte impulso à inovação também se tornou um dos principais fatores de atração para empresas estrangeiras que ampliam sua presença no país.

Diante do aumento das incertezas externas, a resiliência da economia chinesa tem chamado atenção no exterior. Em maio, o comércio exterior de mercadorias da China cresceu 16,9% na comparação anual. Os dados não apenas refletem a vitalidade e a capacidade de adaptação da economia chinesa, como também contribuem para a estabilidade das cadeias globais de produção e suprimentos.

Apesar das incertezas externas e de um descompasso entre oferta e demanda no mercado interno, os fundamentos de longo prazo da economia chinesa, que apontam para uma trajetória positiva, permanecem inalterados. À medida que a China avança na implementação do 15º Plano Quinquenal, o potencial da indústria, da demanda interna e da abertura econômica deverá se ampliar ainda mais. O mundo percebe cada vez mais claramente que caminhar ao lado da China é caminhar ao lado das oportunidades; investir na China é investir no futuro.

Fonte: CMG