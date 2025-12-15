Tribunal declara Jimmy Lai culpado por violar lei de segurança nacional

CGTN – Jimmy Lai, apontado como instigador dos distúrbios anti-China em Hong Kong, foi considerado culpado nesta segunda-feira (15) de duas acusações de conspiração para conluio com forças externas e uma de conspiração para publicar materiais sediciosos.

O veredicto foi proferido pelo Tribunal Superior da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) no caso de Lai e de três empresas ligadas extinto Apple Daily.

Além de Lai, os réus incluem as empresas Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited e Apple Daily Internet Limited. Todos respondem por conspiração para publicar materiais sediciosos e conluio com forças externas. Lai enfrenta ainda uma acusação separada de conspiração para conluio estrangeiro.

O julgamento começou oficialmente em 18 de dezembro de 2023, presidido por três juízes nomeados sob a lei de segurança nacional em Hong Kong. A acusação concluiu a apresentação das provas em 11 de junho de 2024 e, em 25 de julho, o tribunal validou a procedência das denúncias. O depoimento de Lai começou em 20 de novembro de 2024 e terminou em março de 2025. As alegações finais foram apresentadas entre 18 e 28 de agosto.

John Lee, chefe do Executivo da RAEHK, saudou hoje (15) o veredicto do Tribunal Superior no caso de Lai.

No mesmo dia, o Escritório para a Salvaguarda da Segurança Nacional do Governo Popular Central na RAEHK manifestou seu firme apoio ao veredicto proferido pela corte.

Fonte: CMG