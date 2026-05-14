Trump chega a Beijing para visita de Estado à China

Beijing, 13 mai (Xinhua) – O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a Beijing na noite de quarta-feira para uma visita de Estado à China.

A convite do presidente chinês Xi Jinping, Trump está visitando a China de 13 a 15 de maio.

Esta é a primeira visita de um presidente dos EUA à China em quase nove anos e a segunda de Trump desde novembro de 2017.

Os dois líderes terão uma troca aprofundada de opiniões sobre questões importantes relativas a relações bilaterais e a paz e desenvolvimento mundiais, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China.

Trump foi recebido pelo vice-presidente chinês Han Zheng no aeroporto.