Vice-presidente chinês se reúne com Putin

CGTN – O vice-presidente chinês Han Zheng se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo na sexta-feira.

Han transmitiu as saudações cordiais e os melhores votos do presidente chinês Xi Jinping a Putin. Ele observou que as relações China-Rússia permaneceram estáveis e resilientes em meio a um cenário internacional de mudanças e turbulências entrelaçadas, graças à liderança estratégica dos dois presidentes.

Os dois chefes de Estado realizaram recentemente conversas bem-sucedidas em Beijing e alcançaram um importante novo consenso sobre laços bilaterais e cooperação em diversos campos, disse Han.

A China está pronta para trabalhar com a Rússia para implementar bem o importante consenso, consolidar constantemente a confiança política mútua, expandir a cooperação prática, fortalecer a coordenação internacional e enriquecer continuamente as conotações das relações bilaterais, afirmou.

Han enfatizou que ambos os países são forças construtivas importantes para salvaguardar a estabilidade estratégica global e melhorar a governança global. Uma relação de alto nível China-Rússia não é apenas um requisito inevitável para o desenvolvimento e revitalização dos dois países, mas também a responsabilidade da era que ambos os lados carregam para promover a paz, estabilidade e desenvolvimento mundiais.

A China espera ampliar a coordenação com a Rússia para fomentar um sistema de governança global mais justo e equitativo, manifestou.

Putin pediu a Han que transmitisse seus sinceros cumprimentos ao presidente Xi e saudou a visita de Han à Rússia para o 29º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

Putin expressou que as relações Rússia-China estão em um alto nível sem precedentes. Durante sua recente visita bem-sucedida à China, ele teve intercâmbios aprofundados com Xi sobre uma ampla gama de temas, definindo a direção futura da cooperação bilateral, disse Putin.

Este ano, os dois países celebrarão conjuntamente o 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável Rússia-China e lançarão os Anos da Educação Rússia-China, disse Putin, destacando que a Rússia está comprometida em aprofundar inabalavelmente a confiança política mútua e a amizade de boa vizinhança com a China, avançar em intercâmbios e cooperação em diversos campos, e contribuir com estabilidade para a paz e o desenvolvimento globais por meio da certeza dos laços Rússia-China.

Fonte: Agência Xinhua