Vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do CMG é exibido na recepção de Ano Novo da Embaixada da China no Brasil

CGTN – A Embaixada da China no Brasil realizou, no dia 4, uma grande recepção de Ano Novo Chinês em Brasília. Durante o evento, o vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi apresentado de forma contínua em um grande telão, proporcionando uma autêntica atmosfera do Ano Novo Chinês aos representantes dos setores político, empresarial e cultural do Brasil, assim como à comunidade chinesa no país.

A recepção deste ano teve dimensões sem precedentes, com mais de 300 convidados presentes. O vídeo promocional da gala tornou-se um dos grandes destaques do evento, despertando reações entusiasmadas entre os participantes.

A renomada atriz brasileira Lucélia Santos comentou que, após visitar a China, ficou profundamente fascinada pela cultura chinesa. A Gala do Festival da Primavera expressa o desejo do povo chinês por uma vida melhor, e ela espera que mais brasileiros possam conhecer o Ano Novo Chinês e apreciar esse espetáculo extraordinário.

Maria Gomes, ex-conselheira da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil, destacou que, por meio do vídeo, pôde sentir, pela primeira vez de forma tão vívida, a grandiosidade e o calor humano das celebrações do Ano Novo Chinês.

Fonte: CMG