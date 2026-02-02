Vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do CMG estreia em Joanesburgo

CGTN – O vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), assim como seus produtos culturais derivados, foi lançado no dia 31 de janeiro em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul.

Uma das principais metrópoles do país africano, Joanesburgo abriga mais de 300 mil chineses. Foi a primeira vez que o vídeo promocional da Gala foi exibido na cidade. Muitos chineses participaram do evento e aproveitaram para tirar fotos em frente ao cenário temático, registrando a celebração do Festival da Primavera fora da China.

Os produtos culturais derivados da Gala do Festival da Primavera do CMG também fizeram parte da programação. As Tigelas da Primavera e os Pratos da Primavera destacaram um ritual tradicional chinês segundo o qual o Ano Novo começa com um jantar de reunião familiar. Muitos visitantes afirmaram que, por meio desses objetos, puderam vivenciar pela primeira vez o significado simbólico da reunião, da esperança e do renascimento associados ao Ano Novo Chinês.