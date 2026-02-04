Vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do CMG estreia no Consulado-Geral da China em Hamburgo

CGTN – O Consulado-Geral da China em Hamburgo realizou nesta terça-feira (3), uma recepção em comemoração ao Ano Novo Lunar Chinês. O vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera para o Ano do Cavalo, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG), foi apresentado no evento.

O vídeo refletiu, de forma vívida, o charme singular das celebrações de Ano Novo na China e o espírito contemporâneo do país, cativando mais de 400 convidados. Muitos declararam que o vídeo deu uma noção mais direta do significado cultural e do clima festivo por trás do festival.

A prefeita de Kiel, Bettina Aust, concedeu uma entrevista ao CMG, afirmando que o vídeo retratou não apenas uma festividade, mas também uma imagem cultural de abertura e confiança, o que deve aprofundar a compreensão do público alemão sobre a sociedade e a cultura chinesas.

Fonte: CMG