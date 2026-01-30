Vídeo promocional do CMG se destaca na recepção da Embaixada da China na Holanda

CGTN – A Embaixada da China na Holanda realizou uma recepção para o Festival da Primavera nesta quinta-feira (29), horário local, na qual se destacou o vídeo promocional sobre a Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG).

Mais de 300 convidadados estiveram presentes na recepção, incluindo o embaixador chinês, Shen bo, o diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, Fernando Arias, políticos e personalidades holandeses, bem como representantes da comunidade chinesa na Holanda e de empresas e estudantes chineses.

Além do vídeo promocional, produtos de criação cultural sobre a Gala do Festival da Primavera, como tigelas e pratos, também foram exibidos no evento, marcando o início das atividades promocionais do CMG na Holanda.

Segundo informações, o vídeo promocional sobre a Gala do Festival da Primavera do CMG será exibido na véspera do festival no Aeroporto Schiphol de Amesterdão, na rede ferroviária holandesa e no Centro Cultural da China em Haia.

tradução: Shi Liang

revisão: Erasto Santos Cruz