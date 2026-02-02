Vídeo promocional do Festival da Primavera do CMG é exibido em Washington

CGTN – Foi realizada em Washington, no dia 31 de janeiro, a gala temática do Festival da Primavera, organizada pela Embaixada da China nos Estados Unidos. O embaixador da China nos EUA, Xie Feng, e sua esposa estiveram presentes no evento. Cerca de 500 convidados participaram, incluindo jovens americanos de mais de 20 estados e estudantes chineses residentes nos EUA.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer uma autêntica feira do Festival da Primavera da China. Atividades temáticas, como bordado de Suzhou, caligrafia, recorte de papel e jogos tradicionais, ofereceram aos amigos americanos uma experiência cultural imersiva, revelando o espírito festivo do Ano Novo Chinês.

Na ocasião, estudantes americanos que visitaram a China no ano passado também compartilharam suas experiências no evento. Segundo eles, a hospitalidade do povo chinês, a modernidade das cidades e a diversidade da gastronomia chinesa causaram forte impressão.

O vídeo promocional do Festival da Primavera, produzido pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), também foi exibido durante o evento, criando entre os convidados uma atmosfera animada e alegre do Ano Novo chinês.

Fonte: CMG