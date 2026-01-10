Wang Yi destaca avanços e 36 anos consecutivos de primeira visita de Ano Novo à África

CGTN – O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, presidiu nessa quinta-feira (8) o 9º Diálogo Estratégico China-União Africana (UA) ao lado do presidente da Comissão do bloco, Mahamoud Ali Youssouf, na sede da UA.

Wang Yi afirmou que 2026 marca os 70 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e África e também o 36º ano consecutivo em que o chanceler chinês escolhe o continente para sua primeira visita de Ano Novo.

Qual é a razão para essa consistência ao longo de 36 anos? O ministro chinês destacou que, em primeiro lugar, a amizade China-África se origina do compromisso conjunto, ombro a ombro, com a causa da independência e libertação nacional, e amadureceu no desenvolvimento nacional e na construção econômica de cada país.

Em segundo lugar, independentemente de como o cenário internacional e regional mude, a China será sempre o primeiro irmão a estender a mão amiga quando a África precisar de ajuda, e o primeiro amigo a aparecer ao lado quando os africanos buscarem parceiros de cooperação.

Em terceiro lugar, Wang Yi destacou que a China e a África pertencem ambas ao Sul Global e compartilham experiências históricas semelhantes e ideais e aspirações comuns. Acelerar os passos em direção à modernização também impulsionará um mundo de cooperação mais justa, mais harmonioso e estável.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG