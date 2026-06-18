Xi conclama membros do PCCh a levar adiante tradições revolucionárias em resposta a membro centenário do Partido

Beijing, 18 jun (Xinhua) – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), pediu que os membros do Partido na nova era levem adiante as tradições revolucionárias e lutem por novas conquistas na nova jornada.

Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, fez essas declarações em uma carta de resposta a Zhang Liansheng, membro do Partido de 102 anos da Agência de Notícias Xinhua, antes do 105º aniversário da fundação do PCCh, que cai em 1º de julho.

Xi enviou saudações sinceras a Zhang e aos membros e camaradas veteranos do Partido em todo o país.

Xi observou que Zhang, como operador de rádio da "Quarta Brigada" de uma força armada central durante a Guerra de Libertação, seguiu o Comitê Central do Partido em meio às chamas da guerra no norte de Shaanxi, no noroeste da China, há cerca de oito décadas, dedicou sua vida inteira ao cargo da tecnologia das comunicações com trabalho árduo e ainda se preocupa com a causa do Partido e do país.

"Gostaria de expressar meu respeito a você", escreveu Xi, elogiando o amor e a fé sinceros e profundos de Zhang ao Partido.

Xi pediu a todos os membros do Partido que nunca esqueçam sua aspiração original e missão fundadora, enfatizando a importância de cumprir fielmente suas funções, trabalhar com diligência e assumir responsabilidades.

A "Quarta Brigada" era uma equipe de trabalho da Xinhua que seguiu o Comitê Central do Partido e Mao Zedong no norte de Shaanxi durante a guerra, responsável pela reportagem de notícias e pelo trabalho de ligação.