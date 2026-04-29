Xi envia mensagem congratulatória ao Fórum de Desenvolvimento Verde e Sustentável da OCS

Beijing, 29 abr (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quarta-feira uma mensagem congratulatória ao Fórum de Desenvolvimento Verde e Sustentável da Organização de Cooperação de Shanghai (OCS).

Na mensagem, Xi afirmou que a China defende o conceito de que "águas lúcidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis" e segue inabalavelmente o caminho de priorizar a conservação ecológica e o desenvolvimento verde, acrescentando que a China é uma participante, contribuidora e líder na promoção da civilização ecológica global.

Notando que este ano marca o 25º aniversário do estabelecimento da OCS e o primeiro ano do período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) da China, Xi disse que a China está pronta para trabalhar com todos os lados para promover o espírito de Shanghai, dar um passo para assumir a responsabilidade da OCS, fortalecer o alinhamento de políticas, as trocas de experiências e a cooperação em projetos, avançar na melhoria do sistema de governança ambiental global e construir um mundo limpo, belo e sustentável.

Inaugurado nesta quarta-feira em Ningbo, na Província de Zhejiang, no leste da China, o fórum é coorganizado pela Comissão de Boa-Vizinhança, Amizade e Cooperação da OCS, pelo Ministério da Ecologia e Meio Ambiente e pelo governo popular da Província de Zhejiang.