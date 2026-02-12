Xi estende cumprimentos pela Festa da Primavera ao pessoal militar

Beijing, 11 fev (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou nesta terça-feira, por meio de uma videoconferência em Beijing, a prontidão de combate e a execução da missão das forças armadas e estendeu cumprimentos pela Festa da Primavera a todos os membros do serviço militar do país.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central (CMC), expressou sinceros cumprimentos aos membros do Exército de Libertação Popular (ELP) da China e da Força da Polícia Armada do Povo, ao pessoal civil nas forças armadas e aos membros das forças de reserva e milícia, em nome do Comitê Central do PCCh e da CMC.

A Festa da Primavera cai em 17 de fevereiro deste ano.

Xi falou por videoconferência com nove unidades de diferentes serviços das forças armadas e da polícia armada, e elogiou-as pelo seu sólido desempenho nos seus respectivos postos.

Descrevendo o ano passado como altamente invulgar e extraordinário, Xi disse que as forças armadas populares avançaram na retificação política profunda, abordaram eficazmente vários riscos e desafios e passaram por um "temperamento revolucionário" na luta contra a corrupção.

Oficiais e soldados de todas as forças armadas, especialmente aqueles na base, têm sido leais ao Partido, cumprido fielmente seus deveres e provado que são capazes e confiáveis, disse Xi.

"Manter a prontidão para o combate durante os feriados é uma boa tradição de nossas forças armadas", disse Xi, exortando os militares a permanecerem vigilantes e salvaguardarem tanto a paz nacional quanto o bem-estar do povo.