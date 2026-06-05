Xi fará visita de Estado à RPDC de 8 a 9 de junho

Beijing, 5 jun (Xinhua) – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da China, realizará uma visita de Estado à República Popular Democrática da Coreia (RPDC) de 8 a 9 de junho, a convite de Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da RPDC, anunciou nesta sexta-feira um porta-voz do Departamento Internacional do Comitê Central do PCCh.