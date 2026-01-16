Xi Jinping apresenta quatro posições sobre o relacionamento China-Canadá

CGTN – Na manhã desta sexta-feira (16), o presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que está na capital chinesa para uma visita oficial.

Na reunião, Xi Jinping lembrou que o encontro realizado em outubro do ano passado em Gyeongju, na Coreia do Sul, abriu um novo cenário de recuperação e melhora das relações China-Canadá, destacando que o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais corresponde aos interesses comuns dos dois países e contribui para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade do mundo.

Segundo Xi, com uma atitude responsável diante da história, do povo e do mundo, os dois países devem promover o estabelecimento de um novo tipo de parceria estratégica China-Canadá, impulsionando o relacionamento para avançar em um caminho saudável, estável e sustentável, de forma a beneficiar melhor os dois povos.

O presidente chinês apresentou quatro posições sobre o relacionamento China-Canadá.

Primeira: os dois países devem ser parceiros baseados no respeito mútuo;

Segunda: devem ser parceiros que promovam o desenvolvimento comum;

Terceira: devem ser parceiros de confiança mútua;

Quarta: devem ser parceiros de coordenação.

Por sua vez, o primeiro-ministro do Canadá lembrou que os dois países têm uma longa história de amizade e intercâmbio e que, atualmente, possuem alta complementaridade econômica, vastos interesses comuns e grandes oportunidades de cooperação.

O Canadá manifestou estar disposto, junto com a China, a estabelecer um novo tipo de parceria estratégica robusta e sustentável, a fim de trazer maior bem-estar aos povos dos dois países. O Canadá reafirmou seu compromisso com a política de Uma Só China e manifestou disposição de trabalhar junto com a China, com respeito mútuo, para reforçar a cooperação nas áreas de economia, comércio, energia, agricultura, finanças, educação e mudanças climáticas.

Depois da reunião, foi publicada uma declaração conjunta do encontro de líderes China-Canadá.

Fonte: CMG