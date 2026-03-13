Xi Jinping assina decretos presidenciais

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, assinou nesta quinta-feira (12) os decretos presidenciais números 70 a 73.

O decreto presidencial nº 70 promulga o Código Ecológico e Ambiental, aprovado no mesmo dia durante a quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), e entrará em vigor em 15 de agosto de 2026.

Por sua vez, o documenot nº 71 promulga a Lei de Promoção da Unidade e do Progresso Étnicos, aprovada no mesmo dia durante a sessão da APN, e vigorará a partir de primeiro de julho de 2026.

Com o decreto presidencial nº 72, a Lei de Planejamento do Desenvolvimento Nacional, aprovada no mesmo dia durante a sessão da APN, é promulgada, e passará a vigir já na data da promulgação.

A decisão da sessão da APN que anunciou a Lei sobre Empresas Industriais de Propriedade do Povo foi revogada formalmente por meio do decreto nº 73.