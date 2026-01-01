Xi Jinping congratula Diário de Ciência e Tecnologia pelo 40º aniversário

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta de congratulações ao Diário de Ciência e Tecnologia por ocasião do 40º aniversário de sua fundação.

Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, estendeu congratulações à equipe do jornal.

Na carta, ele destacou que, ao longo dos últimos 40 anos, o Diário de Ciência e Tecnologia, focando nas tarefas centrais do Partido e do país, desempenhou um papel ativo na promoção das teorias inovadoras do Partido, interpretando políticas de ciência e tecnologia, reportando conquistas científicas e popularizando o conhecimento científico.

Xi enfatizou que, a partir de um novo ponto de partida, esforços devem ser feitos para contar bem as histórias de inovação científica e tecnológica da China, refletir as vozes dos trabalhadores da ciência e tecnologia e reunir mais sabedoria e força para alcançar a autossuficiência e a força científicas e tecnológicas de alto nível, além de construir um país forte em ciência e tecnologia.

Fundado em 1º de janeiro de 1986, o Diário de Ciência e Tecnologia evoluiu para uma organização de mídia abrangente, com plataformas como jornal, revista, site e aplicativo móvel.

Fonte: Xinhua