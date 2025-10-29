Xi Jinping congratula os 75 anos do estabelecimento das relações diplomáticas com a Finlândia

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, congratularam-se mutuamente por telefone para celebrar os 75 anos do estabelecimento das relações diplomáticas.

Xi Jinping disse que a Finlândia foi um dos primeiros países que assinaram acordos comerciais intergovernamentais com a China. Nos últimos 75 anos, as relações bilaterais superaram o sistema social e a ideologia e foram testadas pelas mudanças internacionais, além disso, as cooperações na política, comércio e cultura foram aprofundadas.

Em outubro de 2024, o presidente Stubb fez uma visita à China, e definiu, junto com Xi Jinping, um plano para desenvolver a nova parceria entre as duas nações voltada para o futuro. O presidente chinês presta muita atenção às relações com a Finlândia e está disposto a esforçar-se com o presidente finlandês para herdar e dar continuidade à tradição amistosa e abrir uma nova fase para as cooperações em todos os domínios entre os dois países, promovendo a construção de um mundo multipolar com igualdade e ordem e uma globalização econômica inclusiva e benéfica para todos.

Alexander Stubb afirmou que as relações China-Finlândia são estreitas e possuem uma base sólida. A visita do ano passado foi frutífera. A comunidade internacional confia na função da China como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ele espera continuar mantendo diálogo com o presidente chinês em relação aos temas bilaterais e globais.