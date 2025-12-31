Xi Jinping discursa em reunião do chá de Ano Novo do CCPPCh

CGTN – O Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) realizou na manhã desta quarta-feira (31) a tradicional reunião do chá para comemorar o Ano Novo no salão do CCPPCh.

Os líderes do Partido Comunista da China (PCCh) e do Estado, incluindo Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng, participaram do encontro.

Também estiveram presentes, para celebrar a chegada de 2026, membros dos comitês centrais de outros partidos políticos, dirigentes da Federação Nacional de Indústria e Comércio da China, além de personalidades sem filiação partidária, responsáveis por departamentos centrais do PCCh e do governo, bem como representantes de vários grupos étnicos e de diferentes setores sociais da capital, Beijing.

Na ocasião, o secretário-geral do Partido Comunista da China, presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, proferiu um importante discurso. Ele destacou que 2025 foi um ano extraordinário, em que os principais objetivos do desenvolvimento econômico e social foram alcançados com sucesso. Com o fechamento bem-sucedido do 14º Plano Quinquenal, a força econômica, tecnológica, de defesa e o poderio nacional abrangente da China alcançaram novos patamares.

Xi Jinping enfatizou que a CCPPCh deve alinhar-se às principais tarefas do Partido e do Estado, focar na formulação e implementação do 15º Plano Quinquenal, aprofundar consultas e deliberações políticas, contribuir ativamente com sugestões e realizar supervisão democrática, visando ampliar o apoio popular, fortalecer o consenso, reunir a sabedoria e mobilizar a força para impulsionar a modernização chinesa.

Fonte: CMG