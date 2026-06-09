Xi Jinping diz que relações China-RPDC estão em um novo ponto de partida histórico

CGTN – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, disse nesta segunda-feira que as relações entre a China e a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) estão em um novo ponto de partida histórico.

Essas declarações foram feitas durante um banquete de boas-vindas oferecido por Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da RPDC.

Xi Jinping observou que a China e a RPDC são vizinhos próximos e possuem um destino comum. A amizade entre os dois países é transmitida de geração em geração e, mesmo sob uma série de complexas mudanças internacionais, torna-se cada vez mais consolidada. O presidente Xi disse que este ano marca o 65˚ aniversário do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua China-RPDC e que a relação bilateral está chegando a um novo ponto de partida, e também afirmou que alcançou importantes consensos com o secretário-geral Kim Jong Un nesta visita. Ambas as partes consideraram que é necessário seguir a tendência geral da era com uma visão estratégica do futuro do socialismo, atender aos desejos comuns dos seus povos, reforçar os intercâmbios de alto nível, aprofundar a comunicação estratégica, ampliar a cooperação pragmática, promover a compreensão mútua, impulsionar o relacionamento bilateral rumo ao desenvolvimento de alto nível, empenharem esforços conjuntos para criar uma melhor perspectiva da causa socialista dos dois países e impulsionar o progresso constante da sociedade humana.

Kim Jong Un afirmou que o povo da RPDC está satisfeito com as grandes conquistas alcançadas pelo povo irmão da China, acreditando que, sob a liderança do PCCh com o secretário-geral Xi Jinping como centro, o grande povo chinês alcançará sucessos ainda maiores em uma nova trajetória rumo à construção integral de uma forte nação moderna socialista, à realização da meta do Segundo Centenário e à concretização da grande revitalização da nação chinesa.

Fonte: CMG