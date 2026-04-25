Xi Jinping e presidente cabo-verdiano Neves trocam parabéns pelo 50º aniversário de laços

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping e o presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, trocaram congratulações neste sábado pelo 50º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

Em uma mensagem, Xi Jinping afirmou que China e Cabo Verde compartilham uma amizade tradicional que resistiu ao teste do tempo e continua a prosperar.

Nas últimas cinco décadas, os dois lados compreenderam-se e apoiaram-se mutuamente em questões relacionadas aos seus respectivos interesses centrais e preocupações principais, e a cooperação nos setores de desenvolvimento e subsistência tem produzido resultados positivos, afirmou.

As relações entre China e Cabo Verde, disse Xi Jinping , são um excelente exemplo de respeito mútuo e cooperação amigável entre países grandes e pequenos.

Xi Jinping afirmou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Cabo Verde e está pronto para trabalhar com Neves para aproveitar a oportunidade do 50º aniversário das relações diplomáticas, dar continuidade à amizade de longa data, aprofundar a cooperação prática e fortalecer a coordenação multilateral, enriquecendo continuamente a parceria estratégica entre os dois países e trazendo maiores benefícios aos dois povos.

Por sua vez, Neves disse que Cabo Verde valoriza muito sua cooperação amistosa com a China ao longo do último meio século e agradeceu à China por suas valiosas contribuições para o desenvolvimento sustentável da nação.

Cabo Verde está pronto para trabalhar com a China para aproveitar o 50º aniversário das relações diplomáticas como uma oportunidade para consolidar a confiança política mútua e aprofundar a cooperação mutuamente benéfica, a fim de proporcionar mais benefícios para os dois povos, acrescentou Neves.

Fonte: XINHUA