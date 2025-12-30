Xi Jinping entregará mensagem de Ano Novo para receber 2026
O evento será transmitido pelos principais canais de TV e rádio do China Media Group
CGTN – O presidente chinês Xi Jinping vai transmitir uma mensagem de Ano Novo às 19h00 desta quarta-feira para receber 2026.
O evento será transmitido pelos principais canais de TV e rádio do China Media Group, além dos sites e plataformas de nova mídia das principais organizações de notícias, incluindo o Diário do Povo e a Agência de Notícias Xinhua.
Fonte: Xinhua