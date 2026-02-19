Xi Jinping envia cartão de Ano Novo Chinês em resposta a amigos no estado norte-americano de Iowa

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu na segunda-feira a amigos no estado norte-americano de Iowa e enviou um cartão de Ano Novo chinês estendendo seus votos festivos, dizendo que, independentemente de como a situação evolua, o desejo dos povos chinês e americano por intercâmbios e cooperação não mudará.

Relembrando sua visita a Iowa há 41 anos, Xi Jinping disse que foi calorosamente recebido, e essas maravilhosas lembranças permanecem frescas em sua memória até hoje.

Xi Jinping disse que a esperança da relação China-EUA está nas pessoas, sua base está nas sociedades, seu futuro depende da juventude e sua vitalidade vem das trocas em níveis subnacionais, acrescentando que os laços de entendimento e afinidade mútuos entre a juventude dos dois países não mudarão.

Xi Jinping expressou esperança de que esses amigos permaneçam comprometidos em promover a amizade entre os povos dos dois países, incentivando mais jovens americanos a serem herdeiros da amizade China-EUA e promotores da paz e da amizade, para contribuir ainda mais para o desenvolvimento das relações China-EUA.

Anteriormente, Luca Berrone escreveu uma carta a Xi Jinping em nome dos amigos de Iowa, transmitindo saudações de Ano Novo Chinês a Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan. Em sua carta, Barrone afirmou que os amigos de Iowa valorizam e continuarão a desenvolver amizade com o povo chinês.

Berrone, junto com Sarah Lande, Gary Dvorchak, Rick Kimberley, o ex-embaixador dos EUA na China Terry Branstad, o presidente emérito da Fundação do Prêmio Mundial de Alimentação Kenneth Quinn, bem como professores e estudantes de Iowa que participaram da Iniciativa "50 mil em cinco anos", também enviaram um cartão de Ano Novo Chinês a Xi Jinping e sua esposa, expressando sua disposição em promover intercâmbios amigáveis entre os dois países e contribuir para o desenvolvimento dos laços bilaterais.

Fonte: Xinhua