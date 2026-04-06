Xi Jinping envia condolências pela morte do ex-presidente argelino Liamine Zeroual

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de condolências ao presidente argelino Abdelmadjid Tebboune no dia 3 de abril pela morte do ex-presidente Liamine Zeroual, expressando, em nome do governo e do povo chinês, profundo pesar, e estendendo sinceras condolências à família de Liamine Zeroual, bem como ao governo e ao povo do país.

O líder chinês destacou que o ex-presidente Liamine Zeroual foi um líder notável da Argélia, o qual contribuiu de forma significativa para a estabilidade e o desenvolvimento do país. Durante sua vida, manteve uma postura amistosa em relação à China, dedicando-se na consolidação da amizade e da confiança mútua entre os dois países e promovendo intercâmbios e cooperação em diversos setores. Seu falecimento representa uma perda para o povo argelino, assim como para o povo chinês, que perdeu um grande amigo.

Xi Jinping ressaltou a importância que dá ao desenvolvimento das relações entre os dois países e manifestou sua disposição de, junto ao presidente Abdelmadjid Tebboune, trabalhar para levar a parceria estratégica abrangente entre China e Argélia a um novo e maior patamar.