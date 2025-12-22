Xi Jinping envia congratulações ao novo presidente chileno

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (22) uma mensagem de congratulações ao novo presidente do Chile, José Antonio Kast.

Na mensagem, o líder chinês lembrou que o Chile foi o primeiro país sul-americano a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. Os dois países têm desenvolvido o relacionamento com base no respeito mútuo, no tratamento igualitário, no benefício recíproco e no ganho mútuo, além de se entenderem e se apoiarem mutuamente nos interesses essenciais e nas grandes preocupações. Os resultados frutíferos e práticos em diversas áreas de cooperação têm trazido benefícios tangíveis para os povos.

Xi Jinping destacou que há muito tempo as relações sino-chilenas estão na vanguarda das relações da China com os países latino-americanos, e o desenvolvimento das relações bilaterais se tornou um consenso compartilhado por diversos setores das sociedades dos dois países.

O presidente chinês afirmou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações sino-chilenas e manifestou o desejo de trabalhar juntamente com o presidente eleito Kast para levar adiante a amizade tradicional e promover a parceria estratégica abrangente China–Chile para beneficiar ainda melhor os dois povos.