Xi Jinping envia discurso escrito à Cúpula de CEOs da APEC

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, proferiu nesta sexta-feira (31) um discurso escrito intitulado “Desempenhar o papel de liderança da Ásia-Pacífico e promover conjuntamente o desenvolvimento e a prosperidade mundiais”, na Cúpula de CEOs da APEC, realizada em Gyeongju, Coreia do Sul.

O líder chinês destacou que o mundo enfrenta atualmente a questão de qual caminho seguir: escolher a unidade e a cooperação para resultados mutuamente benéficos ou retornar ao hegemonismo e à lei da selva; defender o multilateralismo, a abertura e a inclusividade ou caminhar em direção ao unilateralismo e protecionismo.

A China tem sempre sido defensora da ordem internacional atual e praticante do verdadeiro multilateralismo. A história mostra que a humanidade compartilha um destino comum e que o hegemonismo traz apenas guerra e desastre. O confronto e a divisão só levam ao afastamento e à turbulência, enquanto a cooperação e o benefício mútuo são o caminho certo a seguir, disse Xi Jinping. Ele acrescentou que o unilateralismo só resultará na divisão e na regressão, ao passo que o multilateralismo é a escolha inevitável para enfrentar os desafios globais.

Fonte: CMG